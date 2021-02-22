Госдума предложила ввести досрочные пенсии сотрудникам рудных компаний

Сотрудники рудных предприятий возможно будут выходить на пенсию раньше срока. Соответствующий законопроект предложил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Сотрудники рудных предприятий возможно будут выходить на пенсию раньше срока. Соответствующий законопроект предложил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Политик заявил, что депутаты его фракции изучили проблему, разработали соответствующий документ и уже направили его в Правительство РФ. Миронов отметил, что в России шахтеры имеют ряд привилегий, в то время как рабочие рудных компаний выходят на пенсию в общем порядке.

По мнению депутата, государство должно пересмотреть такую политику и позволить досрочно выходить на пенсию не только шахтерам, но и рабочим рудодобывающих компаний.