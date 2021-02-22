Аналитик Краснянская рассказала об опасностях лишних выплат сотрудникам

Вопрос выплаты "лишней зарплаты" можно решить через суд. Такой метод используют, если работник не соглашается вернуть выплаченный работодателем излишек, объяснили аналитики.

Вопрос выплаты "лишней зарплаты" можно решить через суд. Такой метод используют, если работник не соглашается вернуть выплаченный работодателем излишек, объяснили аналитики.

Если сотрудник не хочет возвращать выплаченную ему лишнюю сумму, взыскать с него деньги можно только путем судебных разбирательств. В подобных ситуациях работодатель не сильно защищен с точки зрения закона, поэтому остается надеяться только на добропорядочность подчиненного, заявила агентству "Прайм" руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.

Как отмечает специалист, максимальная сумма, которую можно взыскать единовременно, составляет всего 20% от оклада. Если переплата превышает этот порог — процесс растянется на несколько выплат.

Излишние денежные средства, которые начислили сотруднику, можно взыскать только в случае, если произошла счетная ошибка, или если работник признал вину в невыполнении норм труда. Также это можно сделать, когда "лишняя" выплата была переведена работнику из-за его неправомерных действий, которые установил суд.