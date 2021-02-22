Премьер-министр Словакии настаивает на скорейшем приобретении "Спутника V"

Премьер-министр Словакии Игор Матович договорился о закупке вакцины "Спутник V" с партнерами в РФ. Премьер заинтересован в скорейшем обеспечении республики препаратом от COVID-19.

Премьер-министр Словакии Игор Матович договорился о закупке вакцины "Спутник V" с партнерами в РФ. Премьер заинтересован в скорейшем обеспечении республики препаратом от COVID-19.

Матович возглавляет крупную партию правительственной коалиции страны "Обычные люди и независимые личности". Он выразил недовольство из-за того, что Правительство Словакии не смогло согласовать покупку российской вакцины.

"Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с [заключением] договора [на поставку российской вакцины] до ее регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов [...], тот просто не хочет, чтобы "Спутник V" был в Словакии, а хочет, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом", — возмутился Матович.

Премьер-министр подчеркнул, что применение вакцины может разрешить Министерство здравоохранения Словакии. По его словам, ведомство в течение года выдает тысячи разрешений на использование незарегистрированных препаратов, но почему-то видит препятствия в использовании российской вакцины.