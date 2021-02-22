Tesla сняла с продажи бюджетный автокар Model Y

Самая дешевая версия электрического внедорожника от компании Tesla была удалена из онлайн-конфигуратора спустя месяц после старта продаж. Заказы на Model Y больше не принимаются.

Самая дешевая версия электрического внедорожника от компании Tesla была удалена из онлайн-конфигуратора спустя месяц после старта продаж. Заказы на Model Y больше не принимаются.

Компания предпринимателя Илона Маска представила бюджетную модель автомобиля месяц назад, пишет Kadara.ru. Запуск был неожиданным, так как гендиректор Tesla заявлял, что завод не будет производить эту модель из-за неприемлемо низкого хода. Model Y Standard Range RWD обладает запасом хода в 390 километров.

Кроме того американский производитель автомобилей снизил стоимость престижной версии машины Long Range на 1 тыс. долларов. Теперь цена модели составляет почти 49 тыс. долларов (3 600 000 рублей по курсу). Причины соответствующих решений пока неизвестны.