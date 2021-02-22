Россиян ждет неделя с тремя рабочими днями

Жители России на предстоящей неделе будут работать всего три дня из-за празднования Дня защитника Отечества.

Жители России на предстоящей неделе будут работать всего три дня из-за празднования Дня защитника Отечества.

Выходными, помимо субботы и воскресенья, также будут понедельник и вторник. За 22 февраля россияне уже отработали в субботу, 20 февраля. Во вторник, 23 февраля, страна будет отмечать День защитника Отечества.

Короткая рабочая неделя ждет россиян и в начале марта. Выходным будет второй понедельник первого весеннего месяца.

В Роструде недавно рассказали, что в нынешнем году жителей России ожидают одна длинная рабочая неделя и семь коротких. Последний день 2021 года, 31 декабря, будет выходным.