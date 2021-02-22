Инфекционист Акинфеев назвал симптомы птичьего гриппа

Симптомы обычного гриппа и птичьего штамма почти невозможно отличить без специальной диагностики. Так считает врач инфекционной больницы №2 Москвы Илья Акинфеев.

Симптомы обычного гриппа и птичьего штамма почти невозможно отличить без специальной диагностики. Так считает врач инфекционной больницы №2 Москвы Илья Акинфеев.

Все штаммы гриппа развиваются в организме человека примерно одинаково. Чаще всего пациенты испытывают сильную интоксикацию, боль в груди, сухой кашель и повышение температуры тела до 39–40 градусов, передает URA.RU.

Мнение медика разделяет глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он отметил, что у птичьего гриппа нет отличительной симптоматики. Обычно при этом штамме пациент испытывает ощущения, как при тяжелой форме инфекции.