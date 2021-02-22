Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:01   22 Февраля 2021
Общество

Инфекционист Акинфеев назвал симптомы птичьего гриппа

Инфекционист Акинфеев назвал симптомы птичьего гриппа

Симптомы обычного гриппа и птичьего штамма почти невозможно отличить без специальной диагностики. Так считает врач инфекционной больницы №2 Москвы Илья Акинфеев.

Все штаммы гриппа развиваются в организме человека примерно одинаково. Чаще всего пациенты испытывают сильную интоксикацию, боль в груди, сухой кашель и повышение температуры тела до 39–40 градусов, передает URA.RU.

Мнение медика разделяет глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он отметил, что у птичьего гриппа нет отличительной симптоматики. Обычно при этом штамме пациент испытывает ощущения, как при тяжелой форме инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #медицина #птичий грипп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров