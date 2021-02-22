Цену танка "Армата" планируют снизить при серийном производстве

Концерн "Уралвагонзавод" намерен снизить стоимость танка Т-14 "Армата" в серийном производстве. Об этом сообщил генеральный директор производства Андрей Терликов.

Концерн "Уралвагонзавод" намерен снизить стоимость танка Т-14 "Армата" в серийном производстве. Об этом сообщил генеральный директор производства Андрей Терликов.

Заявление было сделано во время открытия международной выставки вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби. Там впервые был представлен заказчикам из других стран танк Т-14 "Армата".

"Мы отработаем технологию, снизим трудоемкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны", поделился планами Терликов.

По его словам, сейчас цены контрактов между УВЗ и Министерством обороны России "адекватные". Однако обычно реальная стоимость боевой машины определяется на третий год ее серийного производства.