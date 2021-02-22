Установлена зависимость человека от вредной пищи

Люди продолжают активно потреблять вредную для здоровья пищу, несмотря на все предостережения врачей. Ученые выяснили, почему это происходит.

Люди продолжают активно потреблять вредную для здоровья пищу, несмотря на все предостережения врачей. Ученые выяснили, почему это происходит.

Нездоровая пища, по мнению экспертов, вызывает зависимость. К такому выводу они пришли во время проведенного исследования, в котором участвовали более 500 человек. Из продуктов, вызывающих привыкание, как выяснили исследователи, выделяются чипсы, пицца, мороженое и картофель фри.

"Соль и искусственные ароматизаторы в обработанных пищевых продуктах усиливают их привлекательность, улучшая текстуру и ощущения во рту", — объяснил автор исследования доктор Эшли Гирхардт.

Ученые также узнали, что происходит с людьми, если они долго не употребляют нездоровую пищу. У них появляется раздражительность, тоска и усталость.