Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:03   22 Февраля 2021
Политика

Македония закупит "Спутник V" у России

Македония закупит "Спутник V" у России

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о намерении закупить у РФ партию вакцины "Спутник V".

Об этом премьер-министр объявил во время общения с представителями местной власти в городе Охрид, в рамках рабочей поездки по стране.

Иммунизация в республике началась после того, как глава Сербии Александр Вучич подарил главе правительства Македонии половину из восьми тысяч выделенных безвозмездно вакцин от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для медиков.

Заев добавил, что на данный момент власти страны заключили соответствующие договоры и намерены сделать процесс вакцинации граждан непрерывным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #македония #Спутник V

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров