0:03 22 Февраля 2021Политика
Македония закупит "Спутник V" у России
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о намерении закупить у РФ партию вакцины "Спутник V".
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о намерении закупить у РФ партию вакцины "Спутник V".
Об этом премьер-министр объявил во время общения с представителями местной власти в городе Охрид, в рамках рабочей поездки по стране.
Иммунизация в республике началась после того, как глава Сербии Александр Вучич подарил главе правительства Македонии половину из восьми тысяч выделенных безвозмездно вакцин от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для медиков.
Заев добавил, что на данный момент власти страны заключили соответствующие договоры и намерены сделать процесс вакцинации граждан непрерывным.