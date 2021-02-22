Македония закупит "Спутник V" у России

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о намерении закупить у РФ партию вакцины "Спутник V".

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о намерении закупить у РФ партию вакцины "Спутник V".

Об этом премьер-министр объявил во время общения с представителями местной власти в городе Охрид, в рамках рабочей поездки по стране.

Иммунизация в республике началась после того, как глава Сербии Александр Вучич подарил главе правительства Македонии половину из восьми тысяч выделенных безвозмездно вакцин от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для медиков.

Заев добавил, что на данный момент власти страны заключили соответствующие договоры и намерены сделать процесс вакцинации граждан непрерывным.