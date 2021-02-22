Первый полковой комплект ПВО С-350 "Витязь" поступит на вооружение армии РФ

Вооруженные силы России оснастят первым полковым комплектом ПВО С-350 "Витязь" уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Вооруженные силы России оснастят первым полковым комплектом ПВО С-350 "Витязь" уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На данный момент в учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова преподавательский состав осваивает новую ракетную систему для дальнейшего обучения военных специалистов. "Витязь" обладает повышенной огневой мощью, живучестью и имеет увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет, в четыре раза превышающий вооружение С-400.

Комплекс ПВО будут использовать для обороны крупных наземных объектов в ходе наступательных операций. Дальность поражения целей С-350 составляет до 60 км, а высота до 30 км. Установка достаточно мобильна, ее развертывание занимает не более пяти минут.