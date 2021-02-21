Летчик Су-57 рассказал об особенностях беспилотника "Охотник"

Ударный беспилотник С-70 "Охотник" может уничтожить цели по команде истребителя Су-57. Об этом рассказал летчик-испытатель Евгений Фролов в эфире телеканала "Россия-1".

Ударный беспилотник С-70 "Охотник" может уничтожить цели по команде истребителя Су-57. Об этом рассказал летчик-испытатель Евгений Фролов в эфире телеканала "Россия-1".

Ведомый беспилотник создавался, исходя из концепции работы в связке с Су-57. Однако по словам Фролова, истребитель также не нуждается в командах. Машина сама определяет, какую цель назначить "Охотнику". При этом финальное решение остается за летчиком.

На время испытаний было оборудовано место наземного оператора "Охотника", которое идентично кабине пилотируемого самолета. В ближайшее время аппарат С-70 перейдет полностью на автоматический режим, заключил Фролов.