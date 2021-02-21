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23:13   21 Февраля 2021
Общество

Здравоохранение в Люксембурге может быть парализовано из-за закрытия границ

Здравоохранение в Люксембурге может быть парализовано из-за закрытия границ

Система здравоохранения Люксембурга может рухнуть, если соседние страны закроют границы, заявил глава дипведомства старны Жан Ассельборн.

Дипломат рассказал, что Люксембург сильно зависим от людей, которые регулярно пересекают границу. По его словам, больше половины медперсонала страны проживают в пограничных районах. Из соседних государств на работу приезжают 100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. — из Германии и 50 тыс. — из Бельгии.

Если медики не будут иметь возможности пересечь границу, то система здравоохранения будет парализована, подчеркнул Жан Ассельборн.

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#евросоюз #мигранты #люксембург #здравоохранение

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