ФТС опровергла новость о дефиците цветов перед 8 Марта

Таможенное оформление грузов с цветочной продукцией проходит в штатном режиме, несмотря на увеличение объемов. Об этом заявили в Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таможенное оформление грузов с цветочной продукцией проходит в штатном режиме, несмотря на увеличение объемов. Об этом заявили в Федеральной таможенной службы (ФТС).

Некоторые СМИ ранее обнародовали информацию о повышении цен на цветы перед весенними праздниками из-за проблем на таможнях. ФТС связала эти сообщения с "интересантами "серых схем" по ввозу цветов".

"ФТС России обращает внимание, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают", — говорится на сайте службы.

Товары выпускаются день в день, благодаря увеличению количества оформляющих инспекторов и вводу дополнительных мер. Объем выпущенных грузов с 15 по 20 февраля 2021 составил 1453 тонн срезанных цветов и бутонов, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период.