Песков прокомментировал возможные поставки "Спутника V" в Сирию

Россия и дальше будет помогать Сирии справляться с кризисом в республике. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения о поставке российской вакцины в САР.

Россия и дальше будет помогать Сирии справляться с кризисом в республике. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения о поставке российской вакцины в САР.

Журналисты спросили у Пескова о публикациях СМИ о возможной поставке российской вакцины от коронавируса на территорию Сирии. Представитель Кремля не дал конкретного ответа, отметив, что Россия продолжить оказывать поддержку Сирии.

"Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", — цитирует его РИА Новости.

Сообщение о возможной поставке "Спутника V" в Сирию появилось на израильском портале Haaretz. В публикации говорилось, что Дамаск может получить сотни тысяч доз вакцины в рамках сделки между Сирией и Израилем. Однако сами стороны соглашения не подтвердили эту новость.