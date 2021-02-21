Пенс не поддержит Трампа во время его публичного выступления

Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступит на публике после ухода из Белого дома. Мероприятие пройдет без участия бывшего вице-президента Майка Пенса.

Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступит на публике после ухода из Белого дома. Мероприятие пройдет без участия бывшего вице-президента Майка Пенса.

Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC), в которой будет участвовать Трамп, попросили Пенса выступить с речью. Тот отказался, сообщил телеканал Fox News.

Выступление Трампа намечено на воскресенье, 28 февраля. Он хочет рассказать о "будущем Республиканской партии и консервативного движения".

Бывший американский президент ранее выразил желание возобновить участие в политической жизни страны. Он собирается снова общаться с представителями СМИ.