22:13 21 Февраля 2021Политика
Пенс не поддержит Трампа во время его публичного выступления
Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступит на публике после ухода из Белого дома. Мероприятие пройдет без участия бывшего вице-президента Майка Пенса.
Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступит на публике после ухода из Белого дома. Мероприятие пройдет без участия бывшего вице-президента Майка Пенса.
Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC), в которой будет участвовать Трамп, попросили Пенса выступить с речью. Тот отказался, сообщил телеканал Fox News.
Выступление Трампа намечено на воскресенье, 28 февраля. Он хочет рассказать о "будущем Республиканской партии и консервативного движения".
Бывший американский президент ранее выразил желание возобновить участие в политической жизни страны. Он собирается снова общаться с представителями СМИ.