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22:13   21 Февраля 2021
Политика

Пенс не поддержит Трампа во время его публичного выступления

Пенс не поддержит Трампа во время его публичного выступления

Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступит на публике после ухода из Белого дома. Мероприятие пройдет без участия бывшего вице-президента Майка Пенса.

Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC), в которой будет участвовать Трамп, попросили Пенса выступить с речью. Тот отказался, сообщил телеканал Fox News.

Выступление Трампа намечено на воскресенье, 28 февраля. Он хочет рассказать о "будущем Республиканской партии и консервативного движения".

Бывший американский президент ранее выразил желание возобновить участие в политической жизни страны. Он собирается снова общаться с представителями СМИ.

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#сша #трамп #пенс

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