Парикмахер в Германии продал стрижку за 422 евро

Немецкий стилист из города Байройт Андреас Нуйсль решил своеобразно "отметить" завершение локдауна в Германии. Он выставил на продажу первую запись на стрижку после карантина.

Немецкий стилист из города Байройт Андреас Нуйсль решил своеобразно "отметить" завершение локдауна в Германии. Он выставил на продажу первую запись на стрижку после карантина.

Лот появился на аукционной платформе eBay. Стартовая цена лота составляла 288 евро. Торги проходили с 12 до 20 февраля, за это время цена выросла до 422 евро. Приобрел услугу мужчина 43 лет, сообщило агентство DPA.

Кроме того, предприимчивый парикмахер собрал пожертвования на 1310 евро. Деньги он пожертвует на благотворительность детям.

В Германии в рамках ограничительных карантинных мер с 16 декабря 2020 года были закрыты парикмахерские. Немецкие власти 10 февраля приняли решение о продлении локдауна, однако с 1 марта салоны красоты и парикмахерские откроются при условии, что посетители и персонал заведений будут соблюдать правила гигиены.