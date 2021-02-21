Звезду "Иронии судьбы" Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Гафтом

Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков похоронен на Троекуровском кладбище на так называемой алее звезд рядом с коллегой по сцене Валентином Гафтом.

Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков похоронен на Троекуровском кладбище на так называемой алее звезд рядом с коллегой по сцене Валентином Гафтом.

Церемония прощания с народным артистом состоялась вчера, 20 февраля, в МХТ имени Чехова. На его сцене Андрей Васильевич исполнил десятки ролей за долгие годы работы. Проводить в последний путь исполнителя бессмертной роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы" пришли многие его коллеги.

После отпевания в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке артиста похоронили на Троекуровском кладбище. На похоронах были только самые близкие. Супруга Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не смогла проститься с мужем из-за плохого самочувствия, сказали ее родственники "Комсомольской правде".

Местом последнего пристанища знаменитого актера стала могила, находящаяся рядом с захоронением его коллеги по профессии Валентином Гафтом. Вместе с ним Мягков играл в трагикомедии "Гараж" Эльдара Рязанова. Валентин Иосифович ушел из жизни 12 декабря 2020 года в возрасте 85 лет.