Бизнесменов и прокурора после драки обокрали в московском кафе

Полиция ищет злоумышленников, напавших на мужчин в кафе и укравших у них деньги и технику.

Полиция ищет злоумышленников, напавших на мужчин в кафе и укравших у них деньги и технику.

Злоумышленники затеяли драку в центре Москвы. В ходе нее они напали на сотрудника службы ритуальных услуг и прокурора, а после ограбили их. В результате случившегося мужчины лишились 300 тысяч рублей, дорогостоящей техники, а также прокурорского удостоверения.

Очевидцы сообщили в полицию, что в кафе на Неглинной улице произошла массовая драка. К тому моменту, когда полицейские прибыли на место происшествия, там находились руководитель отдела ГБУ "Ритуал", сотрудник столичной прокуратуры и бизнесмен. Правоохранители установили, что злоумышленники избили и обокрали мужчин и скрылись с места происшествия. Против них возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".