Эксперт ВОЗ назвал условие скорого окончания коронавируса в России

Образование коллективного иммунитета к коронавирусу поможет победить пандемию в России и мире. Такое заявление сделал эксперт ВОЗ Владимир Дедков.

Образование коллективного иммунитета к коронавирусу поможет победить пандемию в России и мире. Такое заявление сделал эксперт ВОЗ Владимир Дедков.

Иммунитет к COVID-19 появляется у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Вакцинация также способствует выработке антител к заболеванию. Иммунитет к болезни у 60% населения или более позволит победить пандемию, считает Дедков.

Активное распространение коронавируса в России продлится до конца 2021 года, предполагает специалист. Массовая вакцинация от заболевания началась в декабре 2020 года. Специалисты используют для процедуры отечественный препарат "Спутник V".