Турецкий генерал развеял слухи о попытках скопировать российский ЗРК С-400

Слухи о попытках скопировать российскую систему ПВО С-400 выгодны Западу, который хочет рассорить Анкару и Москву, заявил турецкий генерал в отставке Ихсан Башбозкурт.

Слухи о попытках скопировать российскую систему ПВО С-400 выгодны Западу, который хочет рассорить Анкару и Москву, заявил турецкий генерал в отставке Ихсан Башбозкурт.

В беседе с "ПолитЭкспертом" Башбозкурт отметил, что новости о планах Турции скопировать ЗРК С-400 и выпускать комплексы самостоятельно являются спекуляцией. По словам генерала, Анкара намерена лишь совместно с российскими специалистами разрабатывать военную технику.

"Служащие американским интересам люди есть во всех сферах. С помощью СМИ они пытаются сформировать мнение, что Турция хочет создать копию С-400", — подчеркнул офицер.

Он добавил, что сближение позиций России и Турции, закупка Анкарой российского природного газа и совместное строительство АЭС "Аккую" очень тревожат США. Башбозкурт считает, что Вашингтон воспользуется пандемией коронавируса и экономическим кризисом, чтобы усилить давление на Анкару.