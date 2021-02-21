МВД ПНС Ливии арестовало двух нападавших на кортеж Башаги боевиков

Группа вооруженных людей совершила покушение на главу МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагу, передает Alwasat.

Группа вооруженных людей совершила покушение на главу МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагу, передает Alwasat.

Согласно полученной информации, группа неизвестных атаковали кортеж, который направлялся по маршруту в сторону Джанзура к западу от Триполи. Советник Министерства здравоохранения Ливии Амин аль-Хашеми сообщил, что один из охранников Башаги был ранен в результате перестрелки, а сам руководитель МВД пережил нападение.

«Он в порядке и не получил никаких травм», — заявил советник.

Позже выяснилось, что бронетранспортер из кортежа Башаги догнал нападавших, в результате чего два человека из числа боевиков были арестованы, передает Федеральное агентство новостей.