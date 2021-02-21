Конференция Волкова и Жданова станет местом дележки «бизнеса» Навального

Завтра в Брюсселе пройдет встреча Леонида Волкова и Андрея Жданова с европейскими журналистами. Эксперт Андрей Манойло считает, что на ней оппозиционеры будут делить «бизнес» ФБК.

Завтра в Брюсселе пройдет встреча Леонида Волкова и Андрея Жданова с европейскими журналистами. Эксперт Андрей Манойло считает, что на ней оппозиционеры будут делить «бизнес» ФБК.

В понедельник должна состояться пресс-конференция Леонида Волкова и Ивана Жданова в Брюсселе. Мероприятие посетят представители европейских СМИ. Встречу проведут в посольстве Литвы, и, как предполагается, на ней обсудят введение новых антироссийских санкций.

Политолог Андрей Манойло уверяет, что площадку для пресс-конференции выбрали европейские кураторы. Специалист заявил в интервью ФАН, что те сообщения, которые Волков и Жданов сделают в Брюсселе, придуманы и согласованы с представителями власти западных государств.

Также эксперт отметил, что в рядах сторонников Навального началась активная борьба за власть — амбициозные «оппозиционеры» стремятся разделить между собой «бизнес» по производству «псевдоразоблачений». По версии Манойло, «вакантное место» займет тот, кто лучше проявит себя на надвигающейся пресс-конференции.