Вашингтон готовит ряд мер для ответа на "кибератаки" России

Вашингтон может ответить на кибератаки на американские инфраструктуры, которые якобы совершила Россия. Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.

Вашингтон может ответить на кибератаки на американские инфраструктуры, которые якобы совершила Россия. Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.

По его словам, разведывательное сообщество США проведет расследование для определения причастных к взлому и оценки масштаба ущерба. Подобные действия требуют всеобъемлющего набора инструментов, поэтому на подготовку ответа могут уйти месяцы. Однако меры будут включать не просто санкции. О каких именно инструментах идет речь, Салливан не уточнил.

Стоит отметить, что Россия неоднократно отвергала сообщения Вашингтона о якобы причастности Москвы к кибератакам.