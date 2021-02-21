Экс-кандидат на пост президента Белоруссии назвала действующие санкции ЕС "насмешкой"

Введенные Евросоюзом санкции против Белоруссии разочаровали экс-кандидатку на пост президента республики Светлану Тихановскую. Она настояла на дополнительных ограничениях.

Введенные Евросоюзом санкции против Белоруссии разочаровали экс-кандидатку на пост президента республики Светлану Тихановскую. Она настояла на дополнительных ограничениях.

Тихановская отметила, что ее сторонникам была важна поддержка международного сообщества, однако ограничительные меры, введенные Евросоюзом против Белоруссии, она посчитала слишком мягкими и отметила, что они скорее являются "насмешкой". Ранее страны ЕС ввели персональные санкции против 90 белорусских граждан, якобы причастных к преследованию Тихановской и "представителей оппозиции" в республике.

Тихановская призвала страны ЕС активнее "поддержать гражданское общество" и отметила, что против Минска следует принять дополнительные санкции, как сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Тихановская признала провал незаконных акций в Белоруссии и отметила, что в митингах участвует все меньше людей.