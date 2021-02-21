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20:12   21 Февраля 2021
Шоу-бизнес

Названы имена победителей 12 сезона шоу "Танцы со звездами"

Названы имена победителей 12 сезона шоу "Танцы со звездами"

Подведены итоги финального выпуска шоу "Танцы со звездами". По итогам суммарного подсчета оценок и зрительского голосования победила пара Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой.

За право стать победителями 12 сезона сражались 11 пар. В финальном выпуске проект покинули сразу три танцевальных дуэта. Ими оказались рэп-исполнитель ST с Евгенией Толстой и актриса Янина Студилина с Денисом Тагинцевым. Они набрали меньше всего голосов. Также из проекта ушел актер Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева. Артист получил травму на одной из тренировок, и она не позволила ему продолжить участие.

В конце выпуска огласили имена победителей. По правилам проекта были сложены все оценки, выставленные членами жюри и поклонниками. Именно последняя оценка определила обладателя кубка.

По итогам зрительского голосования, больше всего баллов набрала пара Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой. С результатом 9 баллов (5 — от судей, и 4 — от зрителей) они стали победителями 12-го сезона. Следом за ними оказалась пара Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили. Они набрали 7 баллов (4 — от судей и 3 — от зрителей). За ними идут Катерина Шпица и Михаил Щепикин с результатом 5 баллов (3 — от судей и 2 — от зрителей). Меньше всего баллов набрала пара Антона Шагина и Ульяны Максимкиной (3 — от судей и 1 — от зрителей).

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