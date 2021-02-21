Названы имена победителей 12 сезона шоу "Танцы со звездами"

Подведены итоги финального выпуска шоу "Танцы со звездами". По итогам суммарного подсчета оценок и зрительского голосования победила пара Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой.

Подведены итоги финального выпуска шоу "Танцы со звездами". По итогам суммарного подсчета оценок и зрительского голосования победила пара Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой.

За право стать победителями 12 сезона сражались 11 пар. В финальном выпуске проект покинули сразу три танцевальных дуэта. Ими оказались рэп-исполнитель ST с Евгенией Толстой и актриса Янина Студилина с Денисом Тагинцевым. Они набрали меньше всего голосов. Также из проекта ушел актер Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева. Артист получил травму на одной из тренировок, и она не позволила ему продолжить участие.

В конце выпуска огласили имена победителей. По правилам проекта были сложены все оценки, выставленные членами жюри и поклонниками. Именно последняя оценка определила обладателя кубка.

По итогам зрительского голосования, больше всего баллов набрала пара Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой. С результатом 9 баллов (5 — от судей, и 4 — от зрителей) они стали победителями 12-го сезона. Следом за ними оказалась пара Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили. Они набрали 7 баллов (4 — от судей и 3 — от зрителей). За ними идут Катерина Шпица и Михаил Щепикин с результатом 5 баллов (3 — от судей и 2 — от зрителей). Меньше всего баллов набрала пара Антона Шагина и Ульяны Максимкиной (3 — от судей и 1 — от зрителей).