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20:10   21 Февраля 2021
Общество

Ученые предупредили о возможном наступлении пандемии масштаба черной смерти

Ученые предупредили о возможном наступлении пандемии масштаба черной смерти

Человечество может столкнуться с новой смертельно опасной эпидемией вируса Нипах в самое ближайшее время.

Вирус Нипах способен вызвать новую пандемию с показателем летальности в 75%. Некоторыми симптомами данного заболевания являются отек мозга, судороги и рвота, сообщает The Sun. Данный вирус с большой долей вероятности может мутировать и стать более заразным для людей, уверена завкафедрой молекулярной и клеточной биологии Университета Кентукки доктор Ребекка Датч.

"Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как закроются границы", — уверен писатель-эколог и эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль.

Вирус Нипах могут передавать как летучие мыши, так и свиньи, употреблявшие инфицированное манго. В конце прошлого века для предотвращения эпидемии из-за этого вируса уничтожили около миллиона свиней.

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#смертность #пандемия #вирус Нипах

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