Партию "Спутника V" доставили в сектор Газа из ОАЭ

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" доставили в сектор Газа Палестины из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили арабские СМИ.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" доставили в сектор Газа Палестины из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили арабские СМИ.

Массовая вакцинация жителей сектора Газа от коронавируса начнется 22 февраля. Первые прививки от COVID-19 получат медработники, люди с хроническими заболеваниями и другие представители групп риска. Всего 172 случая заражения коронавирусом подтвердили в Палестине.

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Палестину 17 февраля. Объем поставки составил две тыс. доз. Разработчики препарата планируют обеспечить жителей страны необходимым количеством препарата.