Украина готовит масштабную войну, разместив артиллерию в Донбассе — Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что ВСУ совершили маневр с артиллерией с одной целью.

Киев готовит казус белли — формальный повод для объявления полномасштабной войны, предупреждает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии десяти гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» в подконтрольный Киеву город Рубежное в Донбассе — факт зафиксирован и наблюдателями ОБСЕ.

Как отмечают в ЛНР, размещение артиллерии противоречит перемирию сторон. Ранее Совет национальной обороны и безопасности Украины (СНБО) обсуждал ситуацию в регионе и принял решения, которые были засекречены. В МИД ЛНР опасаются, что Киев может отказаться от перемирия.

«Уже боевые провокации идут. Напряженность нарастает, поэтому стягиваются определенные силы. Эта артиллерия большого калибра. Понятное дело, она туда приехала не для того, чтобы постоять. Она будет работать, она будет вести обстрел позиций Народной милиции ЛНР и ДНР, будет стрелять по кварталам, по домам, где еще живут люди», — рассказал Леонков в комментарии «ПолитРоссии».

Эксперт подчеркнул, что Минские соглашения со стороны Украины больше не работают. Делегация ОБСЕ должна была контролировать размещение тяжелой артиллерии, но все равно дала добро на перемещение техники на границу линии фронта.

«Я думаю, что все идет к тому, что должен появиться некий казус белли, развязывающий позиционную войну, которая, может быть, перейдет в более горячую фазу», — заключил Леонков.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, чем закончится наступление Украины в Донбассе.