Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:36   21 Февраля 2021
Политика

От ФРГ потребовали немедленного разрешения на строительство "СП-2"

От ФРГ потребовали немедленного разрешения на строительство "СП-2"

Компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии запрос на выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" в акватории ФРГ.

Об этом сообщила радиостанция NDR. Отмечается, что представитель регулятора подтвердила получение запроса. По ее словам, он рассматривается. Однако не сообщается, когда по нему будет принято решение.

Таким образом оператор "СП-2" отреагировал на жалобу в отношении продолжения строительства газопровода в водах Германии со стороны немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#германия #nord stream 2 ag #Северный поток — 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров