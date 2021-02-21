Компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии запрос на выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" в акватории ФРГ.

Компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии запрос на выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" в акватории ФРГ.

Об этом сообщила радиостанция NDR. Отмечается, что представитель регулятора подтвердила получение запроса. По ее словам, он рассматривается. Однако не сообщается, когда по нему будет принято решение.

Таким образом оператор "СП-2" отреагировал на жалобу в отношении продолжения строительства газопровода в водах Германии со стороны немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы.