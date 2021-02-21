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19:17   21 Февраля 2021
Политика

НИС Эквадора назвал имена участников следующего тура выборов президента

НИС Эквадора назвал имена участников следующего тура выборов президента

Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора подвел итоги первого тура выборов президента. В следующем этапе голосования примут участие два кандидата.

По данным НИС, во второй тур прошел представитель коалиции "Союз ради надежды" Андрес Араус, который получил более трех миллионов голосов. Также в следующем этапе избирательного процесса примет участие кандидат Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО". Его поддержали 1,8 миллиона граждан.

В сообщении НИС также сказано, что представитель левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик" Яку Перес занял третье место и его выбрали 1,7 миллиона избирателей. Однако он не будет принимать участие в голосовании.

Жители Эквадора голосовали за президента 7 февраля. Для победы в первом этапе выборов кандидату надо было набрать абсолютное большинство голосов или 40%.

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#выборы #президент #эквадор

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