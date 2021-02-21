НИС Эквадора назвал имена участников следующего тура выборов президента

Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора подвел итоги первого тура выборов президента. В следующем этапе голосования примут участие два кандидата.

Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора подвел итоги первого тура выборов президента. В следующем этапе голосования примут участие два кандидата.

По данным НИС, во второй тур прошел представитель коалиции "Союз ради надежды" Андрес Араус, который получил более трех миллионов голосов. Также в следующем этапе избирательного процесса примет участие кандидат Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО". Его поддержали 1,8 миллиона граждан.

В сообщении НИС также сказано, что представитель левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик" Яку Перес занял третье место и его выбрали 1,7 миллиона избирателей. Однако он не будет принимать участие в голосовании.

Жители Эквадора голосовали за президента 7 февраля. Для победы в первом этапе выборов кандидату надо было набрать абсолютное большинство голосов или 40%.