Украинский политик прокомментировал полеты авиации НАТО над Крымом

Экс-постоянный представитель президента Украины Борис Бабин рассказал, почему Киев разрешил самолетам НАТО летать над Крымом.

Экс-постоянный представитель президента Украины Борис Бабин рассказал, почему Киев разрешил самолетам НАТО летать над Крымом.

По его словам, зона была под ответственностью Украины до воссоединения с Россией. Это означает, что самолетам необязательно летать над полуостровом, чтобы взаимодействовать с аэронавигационной системой "Украэрорух".

"Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем", — заявил экс-представитель президента Украины.

Бабин добавил, что Киев не приглашал самолеты Альянса летать над Крымом, а только разрешил. Однако летальные аппараты не приблизятся к территории ближе, чем на 12 миль.