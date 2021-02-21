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19:14   21 Февраля 2021
Происшествия

Полиция Петербурга поймала мигранта-торговца "веселящим газом"

Полиция Петербурга поймала мигранта-торговца "веселящим газом"

Злоумышленник через интернет занимался продажей баллонами с закисью азота. По объявлению его вычислили правоохранители.

Сотрудники следственных органов задержали мужчину, который занимался реализацией "веселящего газа", в Выборгском районе Петербурга. Фигурантом оказался 48-летний выходец из Средней Азии, сообщает МВД.

По данным полиции, мигрант пытался сбыть 25 резиновых шариков и металлический баллон объемом два литра с закисью азота. Оборот этого вещества, известного под названием "веселящий газ", является административным правонарушением. Задержанного ждет суд.

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#петербург #мигрант #веселящий газ

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