Черно-белого кота выдвинули на пост бургомистра в Германии

Кот Творожок шел на выборы с экологической программой.

В 2021 году в Германии проходят выборы, но не только в парламент. 25 апреля жители старинного немецкого городка Деммина, что в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, выберут градоначальника. Помимо прочих бургомистром желает стать шестилетний кот по имени Творожок (Quarky) — черно-белый пухлый хищник симпатичного вида.

От лица кота документы на регистрацию кандидатом подавал его хозяин Торстен Лор. Увы, Творожку в регистрации отказали, несмотря на актуальную экологическую повестку в его программе, популярную нынче в Германии. Потенциальный бургомистр намеревался защищать животных, добиваться уменьшения автомобильного потока в Деммине и развивать общественный транспорт.

Настоящий бургомистр

Власти отказали коту в регистрации по формальным причинам, сообщает агентство DPA. Во-первых, Творожок не достиг 18-летнего возраста. Во-вторых, не расписался на документах — у него лапки. Третьей причиной стало отсутствие немецкого гражданства, которое выдается только людям.

Впрочем, несмотря на бюрократические препоны настоящим градоначальником кот уже стал: из-за ажиотажа в СМИ его знают во всей Германии и за ее пределами. Теперь он популярный и многими любимый, как полагается городскому главе.

Коты у власти

Творожок — не единственный кот, метящий в кресло чиновника. Головокружительную политическую карьеру сделал рыжий бесхвостый кот Стаббс, занимавший пост мэра Талкитны (штат Аляска) с 1997 по 2017 год.

На выборах 1997 года все 900 жители Талкитны были настолько недовольны властью, что мэром единогласно избрали Стаббса, кандидатуру которого в шутку выставила хозяйка. Кот-мэр хоть и не принимал никаких управленческих решений, но городу очень помог — необычный градоначальник стал привлекать в город туристов.

В 2012 году Стаббс был переизбран мэром, а в 2013-м чудом пережил покушение. Во время ночной прогулки на кота напали, животное госпитализировали в тяжелом состоянии. Кот выздоровел и вернулся на пост.

О коте-мэре писали авторитетные американские СМИ вроде Associated Press, CNN и The Washington Post, но в газете Alaska Dispatch News утверждалось, что мэрство кота — фальсификация. В 2017 году Стаббс умер на 20 году жизни.