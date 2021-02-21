Политолог Суздальцев указал на вред санкций Зеленского для Украины

Введение санкций со стороны Киева в отношении российских организаций и компаний разрушит экономику самой Украины. Об этом сообщил политолог Андрей Суздальцев.

Введение санкций со стороны Киева в отношении российских организаций и компаний разрушит экономику самой Украины. Об этом сообщил политолог Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, санкции украинского президента Владимира Зеленского негативно отразятся на экономике государства. Украина потеряет рабочие места, в которых сейчас нуждаются граждане, застрявшие в кризисной обстановке, считает политолог.

Андрей Суздальцев подчеркнул, что Зеленский планирует убрать не только российские товары, но и образы Москвы с цифрового пространства. Киев пытается избавиться от соседства с РФ, однако украинское население все равно тянется к россиянам, пишет "Экономика сегодня".