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11:45   21 Февраля 2021
Политика

В Иране рассказали, когда Тегеран и Вашингтон начнут переговоры по ядерной сделке

В Иране рассказали, когда Тегеран и Вашингтон начнут переговоры по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов начать переговоры по ядерной сделке с США.

По его словам, обсуждение данного вопроса может возобновиться после того, как все стороны соглашения начнут выполнять свои обязательства.

«Иран начнет переговоры, когда стороны вернутся к исполнению своих обязательств», — пояснил он.

Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, в результате чего был принят Совместный всеобъемлющий план действий, который снимал с Ирана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза. В мае 2018 года США вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

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#сша #иран #ядерная сделка

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