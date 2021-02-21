Врачи предупредили об опасности перепутать симптом COVID-19 с другой смертельной болезнью

Насторожить должен постоянный кашель.

Непрекращающийся кашель может быть как одним из ярких симптомов коронавируса, таки признаком рака легких. Об этом предупреждает Национальная служба здравоохранения Великобритании, пишет Express.

Поводами для срочного обращения к врачу должны стать также одышка, отхаркивание с кровью, потеря аппетита и снижение веса. Специалисты подчеркивают, что, если онкологическое заболевание обнаруживают на ранней стадии, есть все шансы на благополучный исход и продление жизни еще на пять лет по сравнению с теми, у кого выявлена четвертая стадия.

Риски заболеть снижает правильное питание, отказ от курения, занятия спортом.