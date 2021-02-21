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12:02   21 Февраля 2021
Весь мир

Врачи предупредили об опасности перепутать симптом COVID-19 с другой смертельной болезнью

Врачи предупредили об опасности перепутать симптом COVID-19 с другой смертельной болезнью

Непрекращающийся кашель может быть как одним из ярких симптомов коронавируса, таки признаком рака легких. Об этом предупреждает Национальная служба здравоохранения Великобритании, пишет Express.

Поводами для срочного обращения к врачу должны стать также одышка, отхаркивание с кровью, потеря аппетита и снижение веса. Специалисты подчеркивают, что, если онкологическое заболевание обнаруживают на ранней стадии, есть все шансы на благополучный исход и продление жизни еще на пять лет по сравнению с теми, у кого выявлена четвертая стадия.

Риски заболеть снижает правильное питание, отказ от курения, занятия спортом. 

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