Минобороны РФ сообщило о подготовке новой инсценировки химатаки в Сирии. Боевики намерены возложить ответственность за использование химического оружия на официальный Дамаск.

Минобороны РФ сообщило о подготовке новой инсценировки химатаки в Сирии. Боевики намерены возложить ответственность за использование химического оружия на официальный Дамаск.

Как стало известно Центру по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), боевики запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят новую провокацию на северо-востоке провинции Идлиб. Для инсценировки в населенный пункт Тарманин были доставлены на нескольких грузовиках емкости с хлором, о чем сообщил замглавы ЦПВС Вячеслав Сытник.

"Боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", — отметил Сытник во время брифинга.

По данным ЦПВС, за сутки боевики открывали огонь на территории Идлибской зоны деэскалации 37 раз. Фактов нарушения режима прекращения огня со стороны группировок, подконтрольных Турции, не фиксировали.