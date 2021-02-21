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11:26   21 Февраля 2021
Общество

Первая тест-система для определения мутаций "британского" штамма COVID-19 зарегистрирована в РФ

Первая тест-система для определения мутаций "британского" штамма COVID-19 зарегистрирована в РФ

Российские специалисты впервые зарегистрировали тест-систему для выявления мутаций "британского" штамма коронавируса.

Представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения зарегистрировали первую тест-систему для выявления двух мутаций, характерных для "британского" штамма COVID-19. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

Тест-систему разработали на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России. Во время испытаний она показала высокую эффективность и достоверность результатов.

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