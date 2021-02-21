В России допустили снижение пенсионного возраста в двух регионах

Жителям Дальнего Востока и Севера могут вернуть прежний пенсионный возраст, сообщил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Жителям Дальнего Востока и Севера могут вернуть прежний пенсионный возраст, сообщил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По его словам, российский лидер Владимир Путин может выступить с таким заявлением в ходе послания Федеральному собранию.

Депутат прокомментировал сообщение Telegram-канала "Незыгарь" о том, что власти и Минтруд РФ проработали варианты снижения пенсионного возраста для жителей дальневосточных территорий и северян, а также возвращение индексации пенсионных надбавок работающим пожилым гражданам, передает URA.RU.

"В части снижения пенсионного возраста для отдельных категорий — это не исключено. Думаю, что определенные уступки мы увидим, некоторые шаги назад. Я не исключаю, что это высказывание будет как раз в ходе послания президента. Подобного рода утечки — они симптоматические", — добавил политик.

По мнению депутата, когда была "вся история" с пенсионной реформой, рассматривались отдельные поправки, которые предлагали "по Северу и Дальнему Востоку не повышать". Но потом они были отклонены. В современных условиях делать такие прогнозы достаточно сложно, резюмировал экс-министр труда и социального развития России, депутат Госдумы Сергей Калашников.