Испанская полиция задержала более 30 человек во время акций протеста

Примерно 34 человека оказались в отделении полиции после митингов против ареста рэпера Пабло Аселя, которого осудили за поддержку терроризма и оскорбление короны.

Примерно 34 человека оказались в отделении полиции после митингов против ареста рэпера Пабло Аселя, которого осудили за поддержку терроризма и оскорбление короны.

По предварительным сведениям, местные жители нарушали общественный порядок, а также совершали грабежи в городах Льейда, Таррагона и Барселона, расположенных в автономном сообществе Каталония, передают местные СМИ. Специалисты уже оценили ущерб от беспорядков почти в миллион евро.

По данным местной полиции, нарушители строили баррикады, сжигали мусорные баки и кидали в правоохранителей камни и файеры. Также пострадали припаркованные на обочинах автомобили. Такими действиями протестующие левых взглядов хотят добиться освобождения марксиста Пабло Аселя, который ранее разместил на своей странице в соцсети Twitter и в песне, опубликованной на видеохостинге YouTube, запрещенный контент и получил девять месяцев тюрьмы.