Садальский назвал жюри "Голос.Дети" сборищем профнепригодных артистов

Актер Станислав Садальский прокомментировал нынешний состав наставников шоу "Голос.Дети" и потребовал заменить их в срочном порядке.

Актер Станислав Садальский прокомментировал нынешний состав наставников шоу "Голос.Дети" и потребовал заменить их в срочном порядке.

В новом сезоне детского музыкального шоу в роли жюри выступили рэпер Баста, Егор Крид и певица Светлана Лобода. Многих возмутил выбор наставников. Так, например, ведущий "Голоса.Дети" Дмитрий Нагиев осудил поведение Лободы и раскритиковал молодого Егора Крида как наставника. Его поддержал шоумен Стас Садальский, который назвал судей сборищем профнепригодных артистов.

"Бездарности в креслах лишены музыкального слуха и знаний, абсолютные профаны. Только Нагиев спасает ситуацию. Это неприемлемо, согласитесь! Отстой и позор Первому каналу", - написал он в своем Instagram.

Пользователи в комментариях согласились с выводами актера. Они написали, что печально транслировать такой контент.

"Вчера посмотрела ! В шоке. Печально, что это норма жизни становится"; "Мне, и моей семье, нравится как детки поют! Наставники это другой вопрос"; "Пипл то хавает..." - написали в комментариях.

Пользователи ранее осудили Егора Крида за его фотографию на "Голосе". Он сидел в кресле и демонстрировал неприличный жест.