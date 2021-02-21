Оперштаб РФ обновил актуальные данные по ситуации с COVID-19 на 21 февраля

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал актуальные данные по ситуации с COVID-19 в России.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал актуальные данные по ситуации с COVID-19 в России.

За прошедшие сутки в России выявлено 12 742 новых случая инфицирования коронавирусом в 85 регионах страны. Клинических проявлений болезни не имели 10,8% заболевших. За отчетный период зафиксировано 417 смертельных исходов от COVID-19. Из красных зон госпиталей выписано 16 012 полностью выздоровевших пациентов.

На данный момент в России выявлено 4 164 726 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 83 293 летальных исхода, победить болезнь удалось 3 713 445 россиянам.