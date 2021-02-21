Сейсмологи зафиксировали землетрясение в нескольких регионах России

В трех районах Республики Тыва и Красноярском крае сегодня утром было зарегистрировано землетрясение. Никто не пострадал. Разрушений также не произошло.

В трех районах Республики Тыва и Красноярском крае сегодня утром было зарегистрировано землетрясение. Никто не пострадал. Разрушений также не произошло.

Подземные толчки ощутили жители Тувы, Красноярского края и Хакасии. В последнем регионе магнитуда составила до 5,7, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Землетрясение произошло в 08:37 по местному времени в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг. Также толчки зафиксированы в Кызылском районе и в городе Кызыл. Спасатели незамедлительно выехали на обследование социальных объектов. В результате природного явления разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, афтершоки до трех баллов зафиксированы на территории Красноярского края. В МЧС отметили, что поводов для паники нет. Толчки были небольшие и практически не ощущались жителями регионов.