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10:57   21 Февраля 2021
Общество

Вирусолог рассказал, как избежать птичьего гриппа

Вирусолог рассказал, как избежать птичьего гриппа

Отказ от дикой птицы и плохо обработанного мяса — главные меры профилактики, пояснил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он подчеркнул, что лучшим способом не допустить заражения является отказ от мяса птицы. Однако также лучше не употреблять сырые яйца и соблюдать осторожность во время охоты.

По словам специалиста, контролирующие органы будут уделять особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа. В частности, примут необходимые меры по локализации очага и постараются как можно быстрее понять, является он разновидностью одного из существующих патогенов или представляет собой принципиально новый.

Для этого возбудитель будут секвенировать, сравнивать с эталонными и уже существующими вирусами, а также оценят эффективность существующих методов диагностики и противовирусной терапии, резюмировал Викулов в комментарии телеканалу "МИР 24".

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#вирус #птичий грипп #мясо птицы

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