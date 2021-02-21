WhatsApp не откажется от спорной политики конфиденциальности

Сервис мгновенных сообщений WhatsApp внедрит новые правила пользования мессенджером, несмотря на скандал по всему миру.

Сервис мгновенных сообщений WhatsApp внедрит новые правила пользования мессенджером, несмотря на скандал по всему миру.

Ранее компания объявила, что вскоре в силу вступит иная политика конфиденциальности. Отныне данные юзеров будут доступны головной организации — социальной сети Facebook, а отказаться от передачи информации о себе пользователь не сможет.

Среди абонентов по всему земному шару разразилась волна негодования, которая вызвала небывалый отток юзеров в другие мессенджеры. Но, несмотря на это, WhatsApp решил не отказываться от нововведений, о чем оповестил пользователей рассылкой в своем блоге.

В сообщении сервис пообещал, что будет предоставлять больше информации о новых правилах приложения. Это должно избавить абонентов от лишних страхов и сомнений при использовании "обновленного" мессенджера.