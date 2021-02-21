WhatsApp не откажется от спорной политики конфиденциальности
Сервис мгновенных сообщений WhatsApp внедрит новые правила пользования мессенджером, несмотря на скандал по всему миру.
Ранее компания объявила, что вскоре в силу вступит иная политика конфиденциальности. Отныне данные юзеров будут доступны головной организации — социальной сети Facebook, а отказаться от передачи информации о себе пользователь не сможет.
Среди абонентов по всему земному шару разразилась волна негодования, которая вызвала небывалый отток юзеров в другие мессенджеры. Но, несмотря на это, WhatsApp решил не отказываться от нововведений, о чем оповестил пользователей рассылкой в своем блоге.
В сообщении сервис пообещал, что будет предоставлять больше информации о новых правилах приложения. Это должно избавить абонентов от лишних страхов и сомнений при использовании "обновленного" мессенджера.