Жертвами пожара на Филиппинах стали четверо несовершеннолетних

Возгорание в жилом районе филиппинской столицы Манилы привело к гибели четырех детей в возрасте от трех до 12 лет.

Возгорание в жилом районе филиппинской столицы Манилы привело к гибели четырех детей в возрасте от трех до 12 лет.

Очевидцы события рассказали, что сотрудники пожарных служб в течение нескольких часов пытались устранить пожар. Также во время трагедии умер взрослый мужчина, передает издание Manila Times. Однако помимо умерших еще пятеро местных жителей получили травмы различной степени тяжести. Среди них есть и ребенок девяти лет.

Правоохранители Пензенской области выясняют причины гибели мужчины, сообщал телеканал "360". Пожарные нашли его тело в многоэтажном доме после случившегося там пожара.