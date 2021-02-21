Прокуратура проверяет интернат на Сахалине после избиения девочки

Правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают виновных в избиении ребенка в интернате на Сахалине.

Правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают виновных в избиении ребенка в интернате на Сахалине.

Сотрудники Следственного комитета на Сахалине проверяют информацию об избиении воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе Сахалина.

По имеющимся данным, ученицу заметила женщина, которая проезжала мимо интерната. Она обратила внимание на то, что у девочки окровавленное лицо и решила отвезти ее в больницу. Врачам 15-летняя девушка, находившаяся на улице без обуви, рассказала, что ее избили воспитанницы интерната.

Сейчас устанавливаются все лица, причастные к инциденту. В результате проведения проверки будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц учреждения.