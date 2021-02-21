Раскрыта польза регулярного употребления хлеба

Люди, ежедневно употребляющие ржаной хлеб, менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же это не высококалорийный продукт.

Люди, ежедневно употребляющие ржаной хлеб, менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же это не высококалорийный продукт.

Любители ржаного хлеба не страдают ожирением. В одной буханке содержится всего 250–500 калорий, рассказала в беседе с Агентством городских новостей "Москва" директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

"В хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине", — отметила специалист.

Для сбалансированного питания в рацион нужно включить и пшеничный хлеб. Однако людям, страдающим сахарным диабетом, есть его не рекомендуется. Калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта ниже, чем у десертов. Если человек ведет активный образ жизни, употребление 150 граммов такого продукта в день не приведет к избыточному весу, считает Марина Костюченко.