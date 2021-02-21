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10:38   21 Февраля 2021
Россия

Жириновский назвал россиян с избыточным весом обузой для бюджета страны

Жириновский назвал россиян с избыточным весом обузой для бюджета страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россияне, страдающие ожирением, слишком дорого обходятся государству. 

«Безмерно толстый человек  — это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда». 

Кроме того, глава фракции ЛДПР в Госдуме напомнил свою давнюю идею — установить предельный вес для чиновников в 100 кг.  В случае, если человек весит больше, его нужно всеми способами ориентировать на здоровое питание. Жириновский привел в пример себя. По его словам, ему удалось похудеть со 103 кг до 95 кг. 

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#россия #жириновский #общество #ожирение

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