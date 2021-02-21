10:38 21 Февраля 2021Россия
Жириновский назвал россиян с избыточным весом обузой для бюджета страны
Лидер ЛДПР предложил ввести лимит по весу для госслужащих.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россияне, страдающие ожирением, слишком дорого обходятся государству.
«Безмерно толстый человек — это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда».
Кроме того, глава фракции ЛДПР в Госдуме напомнил свою давнюю идею — установить предельный вес для чиновников в 100 кг. В случае, если человек весит больше, его нужно всеми способами ориентировать на здоровое питание. Жириновский привел в пример себя. По его словам, ему удалось похудеть со 103 кг до 95 кг.