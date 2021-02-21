10:05 21 Февраля 2021Политика
США помогут "независимым" СМИ Узбекистана
Власти США готовы выделить средства на реализацию программы по укреплению гражданского общества и "независимых" источников информации в Узбекистане.
Власти США готовы выделить средства на реализацию программы по укреплению гражданского общества и "независимых" источников информации в Узбекистане.
По данным RT, Госдеп ищет подрядчиков, которые займутся развитием местных СМИ, продвижением прав человека, а также улучшением экономического положения граждан Узбекистана.
Предполагается, что проект помимо влияния на местные СМИ, изменит экономический климат в государстве, а также улучшит реакцию гражданского общества на социальные потребности граждан.
Отмечается, что подрядчики могут рассчитывать на гранты в размере от 10 до 50 тысяч долларов, их общее количество не называется.